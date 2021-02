TalTechi korvpallimeeskond määrati isolatsiooni, Raplas kuus nakatunut, mitmed mängud lükkuvad edasi

TalTechi tiimi isolatsioonikohustuse tõttu on edasi lükatud järgmised Paf Eesti-Läti korvpalliliiga mängud:

03.02.2021, 19:00 BC Kalev/Cramo vs. TalTech

06.02.2021, 17:00 Tallinna Kalev/TLÜ vs. TalTech

10.02.2021, 19:30 TalTech vs. Tallinna Kalev/TLÜ

Eesti Korvpalliliidu koduleht teatab samal ajal, et edasi on lükatud ka pühapäevane mäng Rakvere Tarva ja Rapla vahel, sest Rapla meeskonnas tuvastati möödunud nädalal koroonaviirus.

"Erinevatel aegadel haigestus võistkonnas kokku kuus liiget. Paf Eesti-Läti korvpalliliiga ajakava kohaselt peaks käesoleva nädala pühapäeval, 7. veebruaril toimuma kohtumine Avis Utilitas Rapla ja Rakvere Tarva võistkondade vahel. Rapla mängijate isolatsioonikohustuse tõttu otsustas Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm kohtumise edasi lükata. Mängu uus toiimumisaeg on selgumisel," seisab avalduses.

