TalTech unustas anda Kristjan Kanguri üles mänguks Pärnu Sadama vastu

Kangurit polnud tänases mängus TalTechi pallurite nimekirjas. Ka võistkonna kodulehel pole kogenud mängumeest veel Eesti-Läti ühisliiga koosseisus kirjas. Kusjuures alles kolmapäeval oli Kangur platsil, kui TalTech mängis karikasarja raames just TalTechiga.

"Seal oli väikene arusaamatus. Ta polnud eilse õhtuga meie võistkonda lisatud. See oli meiepoolne viga," rääkis TalTechi spordidirektor Gregor Arbet Delfile. "Pidasime korvpalliliiduga pikalt läbirääkimisi, proovisime, et kas on võimalik teda täna (liigasse) üles anda. Korvpalliliit oli kategooriliselt vastu. Suhtlesime ka Pärnu võistkonnaga, nemad polnud selle vastu. Korvpalliliit ei olnud nõus tegema erandit, et oleks saanud Kristjanit üles anda."

"Reeglites on kirjas, et eilse õhtu kella 17-se seisuga oleks ta pidanud olema võistkonda lisandunud. Seal oli väikene eksimus meie poolt," lisas Arbet. "Vastasmeeskond oli nõus, polnud mingit probleemi, aga korvpalliliit ei tulnud sellele vastu."

Millest selline olukord üldse tekkis? "Lihtsalt inimlik eksimus. Kolmapäeval ta mängis karikasarjas, aga tuli eksimus, et teda lihtsalt ei antud Eesti-Läti liigasse üles. Meie argument oligi, et kõik teadsid, et Kirjstan on meie meeskonna liige ning ta mängis kolmapäeval, aga meile ei antud inimlikku eksimust andeks."

"Loodame ,et korvpalliliidu poolt mingisuguseid uusi pretensioone ei tule, et midagi on valesti," lisas Arbet, et loodetavasti tulevikus saab Kangur ikkagi mängida.

"Peame ikkagi juhendist kinni pidama, muud siin polegi. Kui 24 tundi enne mängu pole mängijat üles antud, siis nii on," selgitas Delfile korvpalliliidu kommunikatsioonijuht Virgo Agan, kes lisas, et praeguse eksimuse tõttu muid tagajärgi tulevikus TalTechi ees ei oota.