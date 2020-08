“Suurim heameel on teada anda, et meie meeskonnas on tagasi 28-aastane ja 194-sentimeetrine Jaan Puidet. Mitmekülgne korvpallur hakkab algaval hooajal täitma kapteni kohustusi. Samuti jätkab Jaan õpinguid TalTech ülikoolis,” teatas klubi.

Varem ka TalTechis pallinud mees esindas hiljuti Rootsi kõrgliiga Jämtland Basketi värve. Lisaks on Puidet mänginud Eestis ka BC Kalev/Cramo ja Pärnu ridades.