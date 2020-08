"Minu arvates on selleks õige aeg, sest olen nüüdseks saanud kaks aastat esiliigas mängida ja tunnen, et on sobiv moment teha samm edasi," kommenteeris Reinart Korvpall24.ee portaalile.

Noormeeste U18 vanuseklaasi Eesti meistrivõistlustel näitas Reinart selliseid hullumeelseid numbreid kui keskmiselt 25,5 punkti, 12,4 lauapalli, 4,3 söötu, 2,3 vaheltlõiget ja 1,3 blokki. Jaanuaris peetud Läänemere karikaturniiril (BSBC) aasta nooremana Eesti U18 koondist esindades tõi ta kahe kohtumise ja keskmiselt 13,2 minutiga 5,5 punkti, 2 lauapalli ja 3 vaheltlõiget.

