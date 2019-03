TalTech alistas Pärnu ning pikendas võiduseeriat

Pärnu (10-13) ja TALTECH (13-9) olid viimati vastamisi 14. novembril. Skoorivaeselt kulgenud avapoolaeg kuulus TALTECH-ile 26:19. Kolmandal veerandajal lasid pärnakad endale veel 25 punkti visata ja viimase neljandiku alustuseks oli vahe paisunud 51:36 peale. Kahel korral pääses Pärnu veel 13 punkti kaugusele, ent kokkuvõttes tuli tunnistada TALTECH-i 70:48 paremust. Toomas Raadik tõi võitjate kasuks 17 silma, Saimon Sutt oli Pärnu parim 12 punktiga.

TALTECH pidas veebruaris ära kolm mängu ning kõik need ka võideti. Põnevuskohtumises alistati AVIS UTILITAS Rapla 82:78, seejärel võõrsil Gregor Arbeti viimase sekundi kaugviskest Betsafe Jurmala ning lisaajal 102:97 BK Ogre. Pärnu oli möödunud kuul samuti kolmel korral võistlustules, aga kirja saadi vaid üks võit. Tugevat vastupanu osutati nii Raplale kui BK Ventspilsile, kellele jäädi alla vastavalt 85:94 ja 72:82. Kodumängus BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna vastu väljuti teisel lisaajal 91:79 võitjatena.

Toomas Raadik on TALTECH-i eest visanud keskmiselt 17,7 punkti, Jaan Puidet on kätte saanud 7,2 lauapalli. Pärnu poolelt on Demetre Rivers toonud 16,9 silma ning Mihkel Kirves on võtnud 8,9 lauapalli.