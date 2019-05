Tallinnas toimub Põhjamaade suurim noorte korvpalliturniir

Tallinn Nord Cup'il leiab aset 500 mängu 20-l erineval väljakul: Õismäe spordihallis, TTÜ spordihoones, Sõle spordihallis, Kristiine spordimajas, Kristiine spordihallis, Kalevi Spordihallis ja Nord Cramo Spordihoones. Patrooniks on Eesti korvpallikoondise peatreener ja olümpiavõitja Tiit Sokk.

Tegemist on väga rahvarohke turniiriga, kus osaleb kokku umbes 2700 mängijat, kelle mänguoskusi hindavad 72 väljakukohtunikku ning heaolu eest kannavad hoolt ligikaudu 50 vabatahtlikku. Võistkondade tarbeks on varutud 6000 pudelit vett ja 15 000 maitsvat toiduportsu. Turniiri info kajastamiseks on loodud eraldi mobiilirakendus.

MTÜ Spordiklubi Nord asutati 2009. aastal. Eesmärgiga pakkuda sportimise võimalust erinevate eelduste ning ootustega noortele, ja teha seda võimalikult paljudes asukohtades. Pakutakse aktiivset tegevust nii tipp- kui harrastaja tasemel. Spordiklubis saavad lapsed valida järgmiste spordialade vahel: iluvõimlemine, judo, korvpall, võistlustants, sportaeroobika, sporttants ja ujumine.