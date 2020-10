Tallinnas peetaval korvpalli EM-valikturniiril lubatakse tribüünidele 750 pealtvaatajat

Praeguse seisuga lubatakse üritusele ka kuni 750 pealtvaatajat. Korraldajate poolt on loodud spetsiaalne ANTI-COVID meeskond, kes on töötanud välja meetmed takistamaks viiruse levikut. Eritingimuste üheks oluliseks osaks on mängijate ja teenindava personali koroonatestide läbiviimine. Alaliidule tuleb appi Eesti suurim meditsiinilabor – SYNLAB Eesti.

Nii sõidab ka öösiti väliskoondiste saabumisel koheselt hotelli SYNLABi testimisbrigaad. Kõigilt võetakse ninaneelu proov, mis läheb laborisse analüüsimisele. Sportlased koos tugimeeskonnaga püsivad hotellis isolatsioonis negatiivse tulemuse saamiseni. Kõik testitavad saavad negatiivse tulemuse puhul tekstsõnumi.

Testide tulemused saavad ka korraldajad, et vajadusel isoleerida ja haigusnähtude ilmnemisel pakkuda meditsiinilist tuge. Alles negatiivse tulemuse saamisel on osalejatel võimalik treeninguteks ja võistlusteks Saku Suurhalli saabuda. Nii vastab kogu Eesti-poolne korraldus ka FIBA nõuetele.

Gerly Kedelauk, Korvpalliliidu ja SYNLABi testimise projekti koordinaator ning avaliku testimise kommunikatsioonijuht: „SYNLAB soovib panustada Eestis kultuuri- ja spordiürituste toimumise jätkumisse. Püüame koostöös alaliiduga panustada, et valikmängud toimuksid Eestis uute koroonaviiruse juhtumiteta ning soovime, et meie korvpalluritel oleks võimalus osaleda välisvõistlusel toomata viirust Eestisse. Nii näiteks testime ära kõik EM-valikmängule saabuvad meeskonnad koos nende tugiisikutega. Oleme loonud IT-rakenduse, millega näevad tulemusi reaalajas ka korraldajad. Lisaks on SYNLAB võistluste ajal kiirreageerimise valmiduses juhul kui peaks tekkima kolle.“

Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul ei oleks SYNLABi abita nii mahukat testimist võimalik teha. „Peame olema võimelised nädala jooksul tegema kuni paarsada testi. Valmisolek testimiseks peab olema väliskülaliste saabudes ka öösel hotellis, Eesti sportlastele Tallinnas, Tartus, Pärnus, samuti korraldajatele ja kohtunikele, et kellelgi ei oleks vajadust enne negatiivset tulemust tulla Saku Suurhalli. Lisaks testitavatele on ka korraldajate ANTI-COVID tiimil oluline saada tulemused reaalajas, et vajadusel inimesi isoleerida. Oleme väga tänulikud SYNLABile, et me saame operatiivselt ja mugavalt testimised läbi viia.“