Võitjate parim oli 24 punktiga Birgit Piibur, 22 punkti lisas Annika Köster ja 20 punkti Maaja Bratka. Tartlannade resultatiivsemad olid Anna Gret Asi 25, Kadri Uiga 18 ja Sandra Reinvald 12 punktiga.

Tallinna Ülikoolil on võimalik kuldmedalid kaela saada järgmisel teisipäeval, kui neljas finaalmäng peetakse kell 19 Tartu ülikooli spordihoones. See mäng on samuti nähtav Delfi TV vahendusel.