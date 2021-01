Tallinna Kalev/TLÜ saab uue juhendaja, Martin Müürsepp taandub abitreeneriks

Seni Kalev/TLÜ-d juhendanud Martin Müürsepp on võistkonna juures edasi, aga abitreenerina.

"Tegelikult veel enne möödunud aasta lõppu pöördus Kalle Klandorf minu poole abipalvega võtta üle Kalevi meeskonna peatreeneri koht. Kuigi huvitav väljakutse, võtsin mõtlemisaja, et ühendada ja jätkata senist tööd koduklubis. Tänan Viimsi kolleege, kelle käest sain palju toetust nii sõnades kui tegudes, et Kalevi pakkumisele vastu tulla. Ilma selle toetuseta ei oleks olnud see mõeldav," rääkis Lips Viimsi pressiteate vahendusel.

"Samas loomulikult ootan uut väljakutset oma treenerikarjääris suure huvi ja entusiasmiga. Aga nagu öeldud, siis igal juhul sama kirega jätkan oma senist tööd Viimsis," lisas ta.

50-aastane Lips kuulus aastatel 1994-1997 Eesti koondisesse, Eesti meistrivõistlustelt on ta võitnud kaks kuldmedalit. Tallinna Kalev/TLÜ-s mängib ka tema poeg Karl Johan Lips.

Kalev/TLÜ on Paf Eesti-Läti liigas võitnud 16 mängust vaid 3, turniiritabelis ollakse Eesti klubidest viimasel kohal.

Lipsu esimene mäng kalevlaste peatreenerina toimub 13.jaanuaril Sõle Spordihoones, kui vastu võetakse Rapla Avis/Utilitas. Täna kohtub Kalev/TLÜ võõrsil Rakvere Tarvaga.