Tallinna Kalev/TLÜ peatreeneriks asunud Lips: ei saa olla väiksemat eesmärki, kui medalitele mängimine

50-aastane Valdo Lips oli 1990. aastatel üks Asto meeskonna liidreid, kellega tuli ka kaks Eesti meistritiitlit. Seejärel tuli korvpallist pikem paus, aga viimastel aastatel oli ta töös KK Viimsi juures, kus jätkab ka edaspidi.

Kui Viimsis on tema hoole all noored ja amatöörid, siis nüüd ootab ees hoopis teine maailm. "Suures plaanis esimest korda treenin professionaale, kes ainult sellega tegelevadki ja minu jaoks on kindlasti uus asi ka see, et mul on seal välismaalased," rääkis Lips ERR-ile.

Juristiharidusega Valdo Lips on töötanud kohtutäiturina, maa- ja ringkonnakohtunikuna ning vandeadvokaadina. Selleski valdkonnas on ta jätkuvalt tegev.

Avamängus tuli Kalev/TLÜ-l võtta vastu kaotus Raplalt, hooaja eesmärk on aga selge. "Selle võistkonnaga ei saa seada väiksemat eesmärki, kui jõuda play-offi esimesest ringist kindlasti edasi. Et mängida järgmises ringis medalitele," ütles värske peatreener.

