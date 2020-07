TÄISPIKKUSES JA TIPPHETKED | Taas kahe jalaga maa peale! Soome korvpallikoondis pani Eesti kindlalt paika

Soome - Eesti korvpall

Eesti koondise resultatiivseimaks kerkis debüüdi teinud 19-aastane Mikk Jurkatamm, kelle kontole kogunes 14 punkti. Noormees tabas seitsmest kaugviskest neli.

97:76 Kohtumine läbi!

Eesti on teinud juba 19 pallikaotust

95:73 Soome liigub kindlalt võidu suunas, käib viimane minut

90:71 Laane teeb skoori ja kõik eestlased on samuti vähemalt ühe silma kirja saanud

88:69 Jurkatamm tabab kaugviske, debüüti tegeval mehel on koos nüüd 11 silma

88:66 Soome poolel on kõik 12 meest nüüd skoori teinud

84:61 kohtumise lõpuni neli minutit

81:61 Soome sur edu püsib

Drellile tehniline viga

77:60 Kriisalt kolmene, esimene tabav kaugvise tema poolt

77:57 Eesti näitab veidike elavnemise märke

Soome edu juba 25 punkti, Eestil tuleb taas aeg maha võtta

75:52 Soome on ka lohakamaks muutunud, kuid Eesti ei suuda vaatamata sellele vahet vähendada

70:50 Kolmas veerandaeg läbi! Soome juhib kindlalt

70:47 Nurger surub palli korvi, Nurgerilt viis punkti järjest

68:42 Raitanen tabab järjekordse kaugviske. Soomlase arvel 11 silma

Värske info Soomest: Vene jalavigastus õnneks tõsine ei ole. Tegemist on hüppeliigese kerge venitusega.

63:42 Soome eduseis ikkagi püsib

58:39 Kirvesel 10 punkti koos, esimesel eestlasel sellega kahekordne punktisaak koos

53:35 Kirves on kaheksa punktiga tõusnud Eesti koondise kõige resultatiivsemaks

53:34 Mõlemad meeskonnad on teise poolaja alguses visanud viis punkti

Teine poolaeg on alanud!

48:29 Teine veerandaeg läbi! Soome juhib kindlalt

19-aastane Jurkatamm on saanud kirja viis punkti

45:24 Soome suur edu püsib

43:22 Eesti on natuke rohkem mängu sisse saanud, kuid vahe on ikka suur ja kohati ikka veel kasvab

41:21 Nurger korvi alt, see oli ühtlasi tema esimene vise väljakult

Mikk Jurkatamm teeb Eesti A-koondise särgis debüüdi!

39:19 Kriisa suurendab eestlaste skoori

39:17 Soome edu aina kasvab, Kriisa teenib nüüd kolm vabaviset

Soome koondise keskmine vanus tänases kohtumises on 22,3 aastat

Et asi veel hullem oleks, komistab Vene oma jala otsa, jääb minutiks platsi kõrvale lebama, lonkab lõpuks pingile ja läheb doktor Taivo Väärsi hoole alla. Mis diagnoos olla võiks, on praegu raske öelda.

35:17 Valge tabab Eesti poolelt vabaviske

Vene väänab jalga ning tundub, et teda täna enam väljakul ei näe

Esimene veerandaeg läbi!

33:16 Soome teeb eestlaste täpselt seda, mida ise tahavad. Eesti koondis ei ole üldse mänguks valmis

26:13 Post tabab Eesti poolel kaugviske. Eesti poolel väljakule Kriisa ja Valge. Valge väljakul esmakordselt

Eesti on soomlaste agressiivsusega ilmselgelt hädas

Henri Drell on kaaslaste peale pahane. "Ärkame üles nüüd!" hõikab ta üle saali. Täiesti õige märkus, soomlased on mitu korda agressiivsemad.

21:9 Soome võimutseb totaalselt!

15:7 Soome juhib, Dorbek on kolm kaugviset mööda saatnud

Kriisale ebasportlik viga

10:7 Tobias Palmi karistab taas eestlasi

7:7 Kõik Eesti koondise punktid on seni Siim-Sander Vene arvel

5:3 Soome vastab kiiresti ja asub omakorda juhtima

0:3 Vene avab kaugviskega kohtumise skoori

Kohtumine on alanud!

Eesti algkoosseis: Kriisa, Raieste, Vene, Nurger, Dorbek.

Ülekanne on alanud!

Ülekanne on mõne minuti pärast algamas.

Tere tulemast Espoo linnast, täpsemalt Tapiolast! Mänguni on umbes tund. Soojendus käib ja Tapiola halli on jõudnud ka esimesed pealtvaatajad. Halli lubatakse 500 inimest, aga vähemalt osa neist on Soome koondise fännklubi liikmed. Eesti peatreener Jukka Toijala ennustas, et atmosfäär on igati õigele korvpallimängule kohane.

Soome koosseis:

