Tagasi Hispaaniasse? Euroopa tugevaima rahvusliiga võistkond jahib Janari Jõesaart

Manresa hoidis Hispaania kõrgliigas enne hooaja peatamist 9 võidu ja 14 kaotusega 13. kohta, planeeritavale 12 võistkonna finaalturniirile klubi ei jõudnud.

Varem on Manresas eestlastest leiba teeninud Siim-Sander Vene, kes sõlmis 2018. aasta sügisel võistkonnaga kuue nädala pikkuse lepingu. Vene hakkab sügisest mängima samuti Hispaania kõrgliigasse kuuluvas Fuenlabradas.

Ka Jõesaarel on Hispaaniast kogemus olemas - 2019. aasta kevadel pidas ta seitse mängu Tenerife särgis. Kui see lühike periood välja arvata, on Jõesaar alates 2017. aastast esindanud Kalev/Cramot.

ÚLTIMA HORA: El Baxi Manresa sigue la pista de Janari Joesaar (1.98; 26 años).



Alero estonio que pasó por el Iberostar Tenerife ha jugado en el Kalev de la VTB promediando 11,5 puntos, 6,4 rebotes y 1,2 asistencias para 15,7 puntos de valoración. — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 30, 2020