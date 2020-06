“Hooaeg on ametlikult läbi jah, aga ma ise olen veel Hispaanias. Plaan on suvel muidugi ka Eestisse tulla, aga millal see juhtub, seda täpselt veel ei tea,” rääkis 26-aastane Nurger Korvpall24.ee portaalile.

Tänavu Breogani särgis 24 kohtumisega keskmiselt 19 minutit, 7,2 punkti ja 4 lauapalli kogunud 26-aastane Nurger pole uue hooaja plaane veel tegema saanud hakata: “Hetkeseisuga ei tea midagi, mis saama hakkab. Praegu üritan oma viimased rahad veel kätte saada ja siis saab edasi vaadata.”

Artikkel refereeritud portaalist Korvpall24.ee.