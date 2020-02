Taas hea mängu teinud Kotsar meeskonda kaotusest päästa ei suutnud, peatreener hurjutas hoolealuseid

Kotsari arvele jäi 19 punkti ja meeskonna kõrgeimad 8 lauapalli. South Carolina resultatiivseimaks kerkis sedapuhku karjääri kõrgeimad 28 punkti visanud Jermaine Cousinard. Võitjate parimana tõi Breein Tyree 38 silma.

"Me ei olnud täna head," sõnas Gamecocksi peatreener Frank Martin pärast kohtumist. "Tuleb aga Ole Missi kiita. Tänane polnud see, kuidas me viimased neli kohtumist mänginud oleme."

"Viimasel ajal on meie meestel trennides elutu suhtumine olnud. Meie suhtumine treeningul peab muutuma, kui tahame paremini mängima hakata."

South Carolina Gamecocksil on nüüd kirjas 13 võitu ja 9 kaotust. Kagukonverentsis on nad kogunud viis võitu ja neli kaotust