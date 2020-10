Suvel Kalev/Cramoga trenni teinud noortekoondislane naasis uueks hooajaks Itaaliasse

Mullu Livorno Don Bosco meeskonnas Itaalia Serie C-s pallinud 203 cm pikkuse ääremängija uueks koduklubiks saab Itaalia tugevuselt kolmanda liiga ehk Serie B klubi Cremona JuVi, vahendab Korvpall24.ee.

Suvel oli Koršunov väga lähedal ka sellele, et siirduda tugevuselt teise liiga ehk Serie A2 tiimi Juvecaserta, kuid klubi rahaline seis oli liiga halb ning Itaalia korvpalliliidu vastav komisjon ei andnud neile Itaalia esiliigas mängimiseks rohelist tuld ning 1991. aastal lausa Itaalia meistriks kroonitud tiim peab jätkama Serie B tasemel.

Tol momendil sõnas Koršunov Korvpall24.ee portaalile: “Jah, olen uue klubi otsingutel, kuid arvan, et Serie A2 pääseda on praeguseks võimatu, kuna tiimid on juba komplekteeritud. Vaatan hetkel ainult Itaalias ringis ning momendil veel ühtegi kindlat varianti pole.”

