Suurbritannia korvpalli meistriliigas kätt proovinud Järvelainen naasis TalTechi

"Joonas ja Oliver on mängijad,kes võivad vajadusel mängida eripositsioone väljakul. Kindlasti ootan neilt suurt võitluslikkust platsil. Joonas on mänginud viimased hooajad välismaal ning kindlasti toob väärt kogemusi meie noorele võistkonnale,” kommenteeris peatreener Gert Kullamäe.

Uurides, miks Järveläinen Suurbritannia kõrgliigast kodumaale tagasi tulla otsustas ning kas läbirääkimisi Plymouth Raidersiga järgmiseks hooajaks peeti, vastas ta: "Raiders’iga läbirääkimisi uueks hooajaks ei olnud, kuna eelmisel suvel ametisse nimetatud peatreener mind tegelikult võistkonda ei soovinud (st. ka olnud hooajaks olid tal teised eelistused) ja see kajastus ka minu personaalsetes tulemustes, mis olid esimesest Plymouth’is veedetud hooajast kehvemad.”

Ta lisas, et puudus ka igasugune temapoolne huvi, kuna kaks aastat seal mängimist on sportlikus mõttes võrdunud stagnatsiooniga. Joonasel on aga hea meel tagasi olla. “TalTechiga olen olnud seotud ühel või teisel moel sellest hetkest, kui 2013. aasta suvel esimest korda trenni tulin. Lühidalt – mulle meeldib siinne töökeskkond: kaastudengitest võistkonnakaaslased ja organisatoorne pool. Lisaks, haridusteekond on minu jaoks väga oluline. Hetkel on mul pooleli magistrantuur ja ma loodan, et mul tekib ka peale selle lõpetamist võimalus veel haridusteed jätkata.”