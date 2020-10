„Mulle!" kostis korraga Relli selja tagant. Relli pööras ennast ümber, näol täielik üllatus, et sellest suunast võis üldse hääl tulla. Ütlejaks oli Renke. Georg Renke sõi Kalevis keskmängija leiba. Põgusal tutvusel tundus ta vastavat tavakujutlusele heast hiiglasest - nii oma gabariitide, juhtmete pikkuse kui südameheaduse poolest. Aga nagu ikka osutus esmane mulje petlikuks.

„Sulle?" (Lapse kätte nuga anda!) „Sa peidad ennast ju mängu lõpus ära!" nähvas Relli.

See ei vastanud tõele. Renke oli mänginud hästi. Tema ja Peterson tegid meeskonnas alati kõige tänamatumat tööd: nende osaks jäi võidelda lauapallide pärast ning katta vastaste „kükloope". Publik musta tööd ei märganud ning ka reporterid jagasid aupaistet snaipritele, aga Renke võttis varjujäämist mingi vaikse uhkusega. Juba enne Relli tulekut oli ta Kalevi keskmängija koormat kandnud. Aheldanud ja üle mänginud endast peajagu pikemaid ja mitukümmend kilo raskemaid vastaseid. Korvi all maksis kehamäng, võitluses parema positsiooni pärast oli lubatud kõik, mida kohtunik ei märka. Kuid mäng ülekaaluka jõu vastu kulutas topelt, ja et Renkel asendajat ei olnud, hakkas temagi mootor pikapeale ära kuluma. Renke põlved olid haiged. Tema resultatiivsus vähenes aastast aastasse. Ta võis tõesti mitte tahta otsustavat viset teha, kui tundis, et jalg mängu lõpus enam ei kandnud. Kuid öelda t e m a l e, et ta ennast ära peidab, oli ülekohtune.

Renke ajas end pikkamisi püsti. Pühkis tooli tee pealt eest ja oli kahe sammuga Relli juures. Too võttis pool sammu tagasi. Renke seisis ja nohises, Relli näis tema ees pahandust teinud poisikesena. Kõik olid paigale tardunud, vennike nurgas pigistas tooliserva, nii et sõrmeotsad valged. Nüüd kohe, nüüd kohe peab midagi juhtuma - kui virutab nagu härjale ülevalt rusikaga...