Sten Sokk: koondises jätkamine ei tundunud aus

Sten Sokk tegi jalale liiga jooksutreeningul. Varemgi häda teinud kannakõõlus hakkas valutama, ega lubanud maksimaalse koormusega treenida. „Proovisin ikka trenni teha ja lootsin, et läheb paremaks, kuid seda ei juhtunud," selgitas ta Balti keti karikaturniirist ja Soomega peetavatest maavõistlusmängudest eemale jäämist. „Koondises jätkamine ei tundunud aus."

Sokk rääkis oma olukorrast koondise peatreeneri Jukka Toialaga ning andis lubaduse, et kui koondis teda tähtsamates mängudes vajab, on ta olemas. „Praegu on aga oluline enne hooaja algust vigastus välja ravida," märkis Sokk. „Sama häda on mind ka varem vaevanud. Ilma süstita valu ära ei kao."

Sügisel algava klubihooaja suhtes on Sokk jätkuvalt läbirääkimistes oma senise leivaisa Kalev/Cramoga. „Mõningad asjad on vaja veel täpsustada. Näiteks need, mis on seotud koroonaviirusega," sõnas ta. Peamine küsimus seisneb selles, kuidas hakkab reisipiirangute tingimustes Kalev Venemaa vahet reisima. Sokku soovis oma ridadesse ka Pärnu Sadam, kuid kogenud tagamees ütles neile ära.

„Astusin Tallinna Ülikkoli ning õpingutega seoses soovin mängida siiski Tallinnas. Mingit huvi tunti minu vastu ka Kreekast, kuid viirusega seotud olukorda arvestades, ei tahaks sinna minna," rääkis Sokk oma eelistustest.

Suure tõenäosusega jääb vähemalt Läti ja Leeduga peetavatest kohtumisest eemale ka Kristian Kullamäe, kes viibib praegu Hispaanias. Esialgu pidi Kullamäe koju naasma augusti esimestel päevadel, kuid loodetakse, et kui viimastes koondise mängudes põhimängujuhi rolli täitnud mehel õnnestub uueks hooajaks leping sõlmida, saabub tagasi varem.

Alates sellest nädalast on Hispaaniast saabujad sunnitud jääma kaheks nädalaks karantiini, kuid korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul on võimalik teatud tingimusi täites sellest kohustusest pääseda.

Kahe eeldatavalt parima mängujuhi puudumisel, peavad koondises seda rolli täitma Kerr Kriisa ja Siim-Markus Post. Mängujuhi positsioon pole võõras ka Rein Veidemanile.