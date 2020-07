Sten Sokk jääb koondisemängudest eemale, Hispaanias viibiva Kullamäe osalemine on lahtine

Toijala sõnul soovivad treenerid, et kõik lõplikusse valikusse mahtunud mängijad saaksid vähemalt ühes mängus ka platsile. „Kuna mõnedel mängijatel on probleeme tervisega otsustasime mängudes Leedu, Läti ja Soome vastu kasutada 18 mängijat. Meie eesmärk on, et kõik neist saaksid ka mänguminutid kirja.Hetkel on lahtine vaid Hispaanias treeninglaagris viibiva Kristian Kullamäe osalemine.“

Võrreldes eelmise nimekirjaga on puudu Sten Sokk, Tanel Kurbas, Indrek Kajupank, Jaan Puidet ja Taavi Jurkatamm.

Eesti läheb eelseisvatele mängudel vastu järgmises koosseisus:

Kerr Kriisa

Rait-Riivo Laane

Siim-Markus Post

Rain Veideman

Mikk Jurkatamm

Martin Dorbek

Henri Drell

Janari Jõesaar

Saimon Sutt

Sander Raieste

Robert Valge

Martin Paasoja

Siim-Sander Vene

Kristjan Kitsing

Kregor Hermet

Rauno Nurger

Mihkel Kirves

Kristian Kullamäe

Balti keti karikaturniiri mängude ajakava:

Reede, 24.07 kell 19:30 - Eesti vs Leedu

Laupäev, 25.07 kell 19:30 - Leedu vs Läti

Pühapäev, 26.07 kell 19:30 - Eesti vs Läti