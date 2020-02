Sten Sokk avaldas koondisemängudest loobumise põhjuse

"Oleme proovinud ühtemoodi, oleme proovinud teistmoodi, aga pidevalt on halvemaks läinud. Käisime arsti konsultatsioonil ja füsioterapeutidega tegime selle raske otsuse, et ühel hetkel on vaja kümnepäevane kuni kahenädalane paus teha. Kahjuks langeb see just eesootava koondiseakna peale," rääkis Sokk portaalile Korvpall24.ee.

“Igal juhul oli (koondisest eemalejäämine) raske otsus,” lisas Sokk.

