Sportlased on Itaalias teadmatuses. Veideman: tahaksin koju tulla, aga ei julge riskida

Itaaliast tuli esmaspäeval kaks suurt otsust. Esiteks teatas kohalik olümpiakomitee, et kuni 3. aprillini on tühistatud kõik kohalikud spordivõistlused. Õhtul kuulutas peaminister Giuseppe Conte, et Põhja-Itaalias kehtestatud karantiin laieneb nüüdsest kogu riigile.

„Midagi ei saa hetkel teha, mänge pole ja treeninguid ei tohi korraldada. Saan vaid väljas jooksmas käia," avaldas korvpalli esiliigas Rooma Eurobasketi ridades mängiv Rain Veideman. „Klubi andis meile nädal aega vabaks ja siis vaadatakse edasi. Mul ei ole aimugi, mis edasi saama hakkab."