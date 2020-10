Soomes tahetakse koroonaohu tõttu keelata harrastajate korvpalli- ja saalihokitreeningud

Iltalehti uuris Soome korvpalliliidult, kuidas sellised soovitused mõjutavad kohaliku meistriliiga tegevust.

"Korvpalliliigat ei mõjuta see veel kuidagi. Mõnes piirkonnas võib see kohapeal tähendada, et täiskasvanute huvitegevust võidakse piirata," ütles korvpalliliidu tegevjuht Ari Tammivaara.

Soome meistriliiga kohtumistele pääseb endiselt maski kandes ning pealtvaatajaid lastakse tribüünidele poole vähem, kui areen mahutab.

Tammivaara lisas, et alaliit annab endast parima, et harrastustegevust saaks jätkata võimalikult normaalselt.

"Jah, ma näen, et harrastuskorvpall on endiselt võimalik. Nüüd ei tohi saalides olla kedagi peale harrastajate ning nad ei tohi kokku puutuda teiste huviringidega. Riietusruume ei kasutata ning pesema minnakse koju," loetles Tammivaara võimalusi.

Kui korvpalliväljakul on kontakti vältimine võimatu, siis muus osas saab tegevjuhi sõnul järgida ohutusnõudeid.

Tammivaaral on hea meel, et vähemalt laste ja noorte tegevust ei peatata, kuid ta peab oluliseks ka täiskasvanute sporditegevust.

"Jah, isegi täiskasvanud on sellisest (koroonaviiruse) olukorrast masenduses ja liikumine on üks parimaid võimalikke viise depressiooni vastu," sõnas ta.