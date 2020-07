Soome saadab Eesti korvpallikoondise vastu noore koosseisu

Esimene mäng leiab aset Tapiolas ja teistkordselt minnakse vastamisi Soome koondise treeningkeskuses Lohjal. Mõlemad kohtumised algavad kell 19:00 ja neid näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel.

Eesti-Soome maavõistlustele annab täiesti omaette dimensiooni n-ö õpetaja ja õpilase vastasseis, kui sel aastal Eesti koondise peatreeneriks nimetatud Jukka Toijala astub vastu kogenud Henrik Dettmannile, kelle abilisena ta aastast 2010 Soome koondise juures töötas, kirjutab Basket.ee.

Kui Toijala saab Soomes kasutada 13 mängijat, siis Dettmanni valikus on hetkel 14 nime. Sarnaselt Eestiga on tegemist küllaltki noorusliku koosseisuga.

"Treeningutel oleme noorele koosseisule omaselt olnud piisavalt kiired ja agressiivsed. Võib öelda, et mängijad on rahvusvaheliseks mängutempoks valmis. Kui me lisaks sellele suudame targalt mängida, siis kaasneb ka edu ja kollektiivne enesekindlus," sõnas soomlaste peatreener.

"Nüüd on suurepärane võimalus nendel mängijatel ennast tõestada, kes seni A-koondise rivistuses pole ülemäära mänguaega saanud. Eesti seljatas äsja kodusel turniiril Leedu ja Läti seega saab see olema meie mängijate jaoks kõrgetasemeline väljakutse," lisas Dettmann.

Kogenumatest meestest on rivistuses Alexander Madsen, Mikael Jantunen ja Topias Palmi, kellel on kirjas vastavalt 26, 16 ja 15 koondise mängu.

Daniel Dolenc, Tuukka Jaakkola, Lassi Nikkarinen, Remu Raitanen ja Tuoko Tainamo teevad mängudes Eesti vastu oma A-koondise debüüdi.

Soome koosseis eelseisvateks mängudeks Eestiga: