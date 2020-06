Soome mustanahaline korvpallur süüdistab Eesti koondislast rassismis: isegi tiimikaaslane oli šokeeritud!

Wilson ei täpsustanud, kes oli teda solvanud eestlane, kuid kinnitas, et see juhtus Soome ja Eesti koondise mängu ajal, kirjutab ajaleht Iltalehti.

USA-s sündinud korvpalluri sõnul kuulis ta pealt, kuidas üks eestlane oli oma koondisekaaslasele tema välimust kommenteerinud. Wilson sai solvangust aru, sest eesti ja soome keeled on nii sarnased.

"Ma olin tõesti ärritunud. Ma polnud kunagi varem korvpallis kogenud, isegi mitte nooruspäevil, et mind oleks nahavärvi tõttu solvatud," sõnas Wilson.

"Olukorra tegi hullemaks, et vastane ei rääkinud otse minuga, vaid tegi seda minu selja taga," lausus 2015. aastal Soome kodakondsuse saanud korvpallur.

Wilson lisas, et jättis juhtunu enda teada ega läinud kohtunikele ja treeneritele kaebama, sest tahtis mängule keskenduda. Küll kuulis aga juhtunut pealt Soome koondislane Sasu Salin.

"Sasu ütles kohe, et see pole normaalne. Ta oli ka üllatunud ja šokeeritud," väitis Wilson.

Korvpallur lisas, et Soomes elades ta rassismi ei tunne. "Tunnen end Soomes turvaliselt. Ma ei karda, et mind hakatakse nahavärvi pärast ahistama," märkis alates 2010. aastast Soomes elav Wilson. Ta on abielus Soome ekskoondislase Laura Sarioga.

36-aastane Wilson, kes esindab hetkel BC Kataja klubi, on Eesti koondise vastu mänginud vaid korra - see juhtus 2018. aasta suvel, kui soomlased võitsid Helsingis peetud sõprusmängu 95:76. Vaata mängu protokolli siit ja mängu kokkuvõtet siit.

Kõnealuse mängu tipphetked: