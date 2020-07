Soome korvpalli isa Henrik Dettmann: eestlastel pole enam ühtegi põhjust Jukka Toijalas kahelda

62-aastane Dettmann saab kolmapäeval esimest korda võimeid võrrelda oma õpilase, 14 aastat noorema Jukka Toijalaga. Just Soome korvpalli viimase aja kõige mõjukam inimene oli see, kes soovitas Toijalal Eesti koondise peatreeneriks kandideerida.

Dettmann on enne kaht Soomes peetavat matši elevil. „Kohtume ikkagi Balti meistritega,” viitas ta eelmisel nädalal toimunud Balti keti karikaturniirile, kus Eesti võitis nii Leedut kui ka Lätit.

Henrik Dettmann, Eesti kaotas 2018. aastal Soomele mõlemad kohtumised, aga teie ütlesite, et kui oleksite investor, investeeriksite just Eesti koondisse. Tundub, et soovitus on juba ära tasunud.

Jah, see on tõsi. Juba siis oli näha, et koondis on õigel teel. Potentsiaali oli palju. Ma annaksin täna täpselt sama soovituse. Eesti on praegu päris hea, aga tulevikus ollakse veel paremad.

Viimase nädala jooksul on Eestis enim räägitud 19-aastasest Kerr Kriisast. Mis mulje Kriisa teile jätnud on?

Mängijaid võrrelda pole tavaliselt parim mõte, aga on raske mitte näha sarnasusi Kriisa ja noore Petteri Koponeni vahel. Kriisa on platsil enesekindel ja heas mõttes vastik, oskuste mõttes on tal kogu pakett olemas. Kui Kriisa terve püsib, on tal korvpallis suur tulevik. Ma ei oska öelda, kas see on NBA-s või Euroliigas, aga tulevik on kindlasti helge. Kriisat ja Koponeni ühendab julgus mängu ajal riskida, kusjuures nende puhul tasub suurem osa riske ennast ära.