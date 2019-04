Soku ja Laane koduklubid Kreeka esiliigas play-off'i kursil

Esiliiga 28. voorus teenis võidulisa Rait-Riivo Laane tööandja Ippokratis. Koduväljakul oldi üle tabeli kolmandast, Larissa Ermis Agiase meeskonnast 78:69. Laane mängis 27 minutit ja viskas 17 punkti. Tema visked väljakult 5/8, vabavisked 4/4.

Ippokratis on hetkel tabeli kaheksas, play-off kohale tõusmiseks tuleb kindlasti võita ka põhiturniiri kaks viimast mängu. Siis võib tekkida šanss heidelda kõrgliigasse pääsu eest.

Sten Soku koduklubi Iraklis on endale play-off koha juba kindlustanud. Viimati võõrsil küll kaotati 71:73 Egaleo Diagorase meeskonnale, kuid tabelis on teine koht kindel. Sokk mängis 14 minutit ja punktiarvet ei avanud. Kirja läks viis pallikaotust ja neli isiklikku viga - tõeliselt must päev.

Ühtlasi sai selgeks otse esiliigast kõrgemale pääsev klubi. Selleks on põhiturniiri võitja Nikaias Ionikos. Teisel kuni viiendal kohal lõpetavad meeskonnad hakkavad play-off'is heitlema teise pääsme eest.

Ionikos alistas 28. voorus võõrsil Martin Paasoja tööandja Ateena Psychiko 86:73. Paasoja oli 20 punktiga üleplatsimees.