Sokk, Kuusmaa, Möttöla, Kambala: Martin Müürsepp ajas Tallinnas toimuvaks mänguks kokku tõelise unistuste tiimi

Kaspars Kambala ja Martin Müürsepp oma karjääri tippaegadel. FOTO: RAIGO PAJULA

Martin Müürsepp on oma viimaseks lahinguks kokku ajanud tõelise Dream Team-i,kellega parimatel päevadel võiks mitu Euroliiga tiitlit kotti pista. 26. septembril Saku Suurhallis toimuval mängul vägeva Tallinna Kalevi vastu on Müürsepa edurivis mehed, kes teinud tegusid nii NBA-s, Euroliigas kui ka olümpiamängudel. Piletid on endiselt saadaval.