Sõber: mind jäeti kõrvale, sest ma olevat peatreeneri koha jaoks liiga vana

Korvpallikoondise peatreeneriks kandideeris 18 inimest, kelledest vaid kolm olid eestlased: Andres Sõber, Riho Soonik ja Aivar Kuusmaa. Tänaseks on teada, et vähemalt Sõber on lõppvooru jõudnud seltskonnast välja jäänud.

„Kohtusin eelmine nädal Jaak Salumetsaga ning ta ütles, et ma ei pääsenud kuue lõppvooru jõudnu hulka," rääkis Sõber Delfile. „Ma olevat selle jaoks liiga vana. Just enne seda rääkisime, kui kõva mees on USA koondise peatreener Gregg Popovich - ta on 70 aastane - ja siis kaks minutit hiljem ütleb, et ma olen koondise peatreeneriks saamiseks liiga vana. Vanuse poolest olen ju Popovichi kõrval alles poisike."

Kuigi 63-aastasel Sõbral oli peatreeneriks saamise soov tõsine, ei võta ta juhtunut ülemäära dramaatiliselt. Ta meenutas, et Salumets oli alaliidu presidendina talle justkui lohutuseks pakkunud U20 koondise peatreeneri kohta. „Ma ei hakka sellega enam tegelema. Kas ma peaksin nüüd kirjutama sinna kandideerimiseks avalduse?" küsis ta naerdes ning lubas keskenduda esiliigas palliva Kadrina Karude ja Viru-Nigula noorte juhendamisele.

Delfi andmetel on eestlastest kõige suurem võimalus korvpallikoondise peatreeneriks saada Aivar Kuusmaal.

Esialgu pidi peatreeneri nimi saama teatavaks homme, kuid suure tõenäosusega lükkub see nädala võrra edasi.