SK Nord võttis põneva lõpuga poiste U16 karikafinaalis napi võidu

SK Nordi peatreeneri Allar Raamatu sõnul tõi tasavägise lõpuga mängus võidu kaitsemäng. „Suutsime kaitses korralikult kokku tõmmata ja kõik poisid mängisid väga hästi. Lasime vastastel visata 67 punkti – ma arvan, et Audentes pole mitu aastat nii vähe punkte visanud.“ Kohtumise alguses hästi kaugviskeid tabanud vastased lõid Nordi rütmist välja, kuid Raamatu sõnul suutsid poisid ennast rehabiliteerida. „Võtsime end kokku ja see on vist üldse esimest korda kui me Audentest võidame. Arenguruumi on meil veel kõvasti, aga täna oli kõva mäng.“

