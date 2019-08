Siim-Sander Vene: rahalises mõttes ei ole vahet, kas mängida Euroliigas või mitte

Siim-Sander Vene sõnas podcastis, et möödunud hooajaga Gran Canarial võib suures pildis rahul olla. “Palju ei pidanud põdema, kas järgmiseks aastaks koha leiab. Pakkumisi tuli, aga Varese oli kõige kindlam variant, kus oli ka näha, et mind meeskonda tahetakse,” ütles Vene.

Gran Canaria elule tagasi vaadates tõdes Vene, et pikad reisid Euroopasse olid tüütud ja asukoha tõttu sai liigamängude eel teistest vähem treeningaega. Kuid mees ei kahetse enda sõnul tehtud sammu. “Kindlasti oleks saanud mugavamalt ja lihtsamalt, aga ma ei näe sellel mõtet – Euroliiga on ikkagi Euroliiga,” sõnas Vene.

Siiski nentis ta Kruusile, et rahalises mõttes ei ole suurt vahet, kas mängida Euroliigas või mitte. „Minu väljakujunenud hinnaklassis on see erinevus alla 10%. Mõned faktorid võivad turul mängima hakata, aga leiab kindlasti ka samaväärseid pakkumisi,“ ütles korvpallur.

Uue koduklubi Varese ridades loodab Vene saada 25+ minutit väljakuaega ning avaldas ka, et tema positsioon saab olema nelja peal. “Neli nõuab teatavasti rohkem rammu. Vareses pole palju korvialust mängu ning traavimisega peab suutma kaasa minna ja väiksemaid mehi katta,” ütles Vene.

Treeneriga korvpalluri sõnul raskusi tulla ei tohiks. “Caja on karmi käega ja trennid kindlasti kerged ei ole, aga oman varasema kogemuse tõttu ettekujutust, mis saama hakkab. Tema hea omadus on see, et kui asjad platsil sujuvad, siis ta ei torgi ennast liigselt vahele,” iseloomustas Vene peatreenerit.