Siim-Sander Vene konkurentidest: kõik nad on head inimesed ja meeskonnakaaslased

Esimesena kirjutati pikemalt Leedu koondise viimase kümnendi ühest põhimängujuhist Mantas Kalnietisest, seejärel portreteeriti lätlaste kogenud tsentrit Kaspars Berzinšit ja viimati käidi kiirelt läbi Leedu koondislaste Edgaras Ulanovase ja Marius Grigonise sarnased karjäärid.

"Eks neil kõigil on tahtejõudu ja pealehakkamist kõvasti. Kalnietis läks veidi loomulikumat ja kiiret rada pidi, aga Ulanovas ja Grigonis on korraliku teekonna läbinud enne, kui nad jõudsid sellele tasemele. Töökus ja tahe on neid edasi viinud ja Žalgirise siht ilmselt kõvasti edasi aidanud," sõnas Vene Leedu meeste kohta.

Pikki aastaid Žalgirise süsteemis pallinud ja kõigi Leedu meestega rohkemal või vähemal määral koos pallinud Vene jätkas: "Ühine omadus on kõigil hea mängulugemine ja korvpallist arusaamine. Kuna nad on erinevate positsioonide mehed, siis igal ühel on mingi oma jõujoon veel lisaks."

"Kalnietis on suur mängujuht, kes jagab hästi söötu, Ulanovas on kaitses ja selg ees korvi poole mängides hea, Grigonis on korralik läbimurdja ja üle keskmise korralik viskaja," lisas Vene.

Ka lätlaste veterani Berzinšiga on Vene Riia VEF-is lühikest aega koos mänginud ja tunneb mehe tugevusi: "Berzinš on suur ja liikuv mees, kellel lauapallide peale hea nina. Kusjuures VEF-is oldud ajast mäletan, et ta harjutas omajagu, et pall lauast kätte saada enne, kui see maha kukub. Endalegi on see sealt külge jäänud ning vahest tuleb jälle meelde ja proovin. Lisaks on ta veel ka väljast korraliku viskega."

Lõpetuseks tõi Vene välja ilmselt kõige tähtsama: "Mis kõiki neid mängumehi veel ühendab on see, et riietusruumis ja väljaspool platsi on nad head inimesed ja meeskonnakaaslased. Ilma selleta oleks tänapäeval raske."

Mängude ajakava:

Reede, 24.07 kell 19:30 - Eesti vs Leedu

Laupäev, 25.07 kell 19:30 - Leedu vs Läti

Pühapäev, 26.07 kell 19:30 - Eesti vs Läti