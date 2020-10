Siim-Sander Vene koduklubi vallandas peatreeneri

"Klubi otsustas vallandada peatreeneri, kelle käe all on meeskond saanud hooaja alguses viie mänguga viis kaotust," seisis klubi pressiteates. "Täname Pacot tema senise töö eest ja soovime talle edu tulevikuks."

Garciast sai Fuenlabrada peatreener tänavu jaanuaris. Siim-Sander Vene leivaisa asub viie kaotusega Hispaania kõrgliigas viimasel kohal. Viis kaotust on kirjas ka Vene endisel koduklubil Gran Canarial, kuid neil on selle kõrvale näidata ka üks võit.

Fin a la etapa de Paco García como entrenador del Urbas Fuenlabrada. El club ha decidido cambiar al técnico tras el 0-5 en el inicio liguero.



