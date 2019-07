Siim-Sander Vene Eesti korvpallikoondise vastastest: kõige hullem ei ole

"Kõige hullem vist ei ole. Makedoonia on võidetav ja Itaalial ei saa NBA mehed tulla, Euroliiga mehed ka. Väga loosiõnne üle nuriseda ei saa," rääkis Vene Delfile ja Eesti Päevalehele.

Eesti kohtub valiksarjas Itaalia, Venemaa ja Põhja-Makedooniaga. Itaalial on korraldajana finaalturniiri pilet juba taskus, EM-ile pääsemiseks tuleb seega edestada kas Venemaad või eeldatavalt Põhja-Makedooniat.

Vene sõnul on loodud kõik tingimused selleks, et ta saaks 2020. aasta veebruaris peetavas esimeses valikmängude aknas koondisesse tulla. Suvel sõlmis ääremängija lepingu Itaalia kõrgliigas play-off'i kohta jahtiva Varesega. Samas kohas teenis ta leiba ka 2018. aasta alguses.

"Ma ei usu, et takistusi tuleb. Kuigi eelmisel aastal nad ei lasknud mul tulla. Aga siis oli mul natukene teine olukord, olin just vigastusest tagasi tulnud ja just sinna läinud," sõnas ta.

Praegu viibib Vene veel Eestis, Itaaliasse oodatakse teda augusti alguseks.

Loosimistulemused:

A-alagrupp: Slovakkia/Küpros/Rumeenia, Poola, Iisrael, Hispaania

B-alagrupp: Itaalia, Põhja-Makedoonia, Eesti, Venemaa

C-alagrupp: Tšehhi, Belgia, Leedu, Albaania/Valgevene/Taani

D-alagrupp: Horvaatia, Türgi, Holland, Rootsi

E-alagrupp: Soome, Gruusia, Šveits/Portugal/Island, Serbia

F-alagrupp: Austria, Ungari, Sloveenia, Ukraina

G-alagrupp: Saksamaa, Montenegro, Luksemburg/Kosovo/Suurbritannia, Prantsusmaa

H-alagrupp: Kreeka, Läti, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria

Viimased neli valikturniiril osalejat selguvad augustis mängitavas eelringis.