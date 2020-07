Siim-Markus Post: minu teekond Eesti koondisesse oli nagu tuhkatriinulugu

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala soovib neljas matšis mänguaega anda kõikidele palluritele, kes tema lõplikusse valikusse pääsesid. Kui Kristian Kullamäe Hispaaniast ei naase, oleks Posti teeneid mõnes kohtumises nagunii vaja, sest Toijala valikus on mängujuhtidest lisaks Postile vaid Kerr Kriisa ja Rait-Riivo Laane.

"Ametlikud mängud need ei ole, aga meeste koondise särgi saab ikkagi selga tõmmata. Mul oli nagu cinderella story (eesti keeles tuhkatriinulugu - A.K.). Alguses jäin isegi 40 kandidaadi seast välja, nädal aega hiljem kutsuti mind ikkagi kohale. Nüüd öeldi, et ei mahu 16 sekka, siis tuli kõne, et tule ikka tagasi. Loodan, et saan nüüd mängida ka," rääkis Post.

Koondise peatreeneri Toijalaga puutus Post esimest korda kokku sel suvel.

"Jukka on lõbus mees, teeb nalja. Aga kui vahepeal on vaja karm olla, on ta karm. Tema taktika mulle meeldib. Pall on suhteliselt palju tagamängijate käes, jookseme, viskame," kirjeldas Post juhendajat.

"Koondisega suvel treenida on hoopis midagi teistsugust. Seni olen ise mingi laagri korraldanud või Howard Frieriga koostööd teinud. Sel aastal oli olemas kindel koht, kus sai süsteemselt ja mõtestatult ennast arendada. Nii peaks olema igal aastal," lisas ta.

Kolm hooaega Pärnu Sadamas mänginud Post hakkab sügisest esindama Tallinna Kalev/TLÜ-d. Mängujuhi sõnul on mingi võimalus ka välismaale pääseda, aga selleks peab sobiv pakkumine tulema hiljemalt augusti lõpuks. Post leidis Pärnu peatreeneri Heiko Rannula abiga välismaalasest agendi - ehk midagi näkkab.

"Koroonakriisi tõttu on seis ebakindel. Paljudel välismaa klubidel pole eelarved veel paigas. Võib-olla ongi sel aastal parem jätkata Eestis. Siis ei ole pärast mingit jama sealt ära tulemisega," selgitas Post.