Serbia tagamängija lahkus Kalev/Cramost, asendusmees tuleb Badalona Juventudist

Brano Djukanovic jõudis VTB Ühisliigas meeskonda esindada seitsmes mängus, kus ta sai keskmiselt mänguaega ligi 14 minutit kohtumise kohta ning kogus 4 punkti, 0,7 lauapalli ja 1,1 resultatiivset söötu mängust. Punktide osas jäi parimaks tema avamäng Saraatovi Avtodori vastu, kus ta viskas rohkem kui 22 mänguminutiga 8 punkti. Paf Eesti-Läti korvpalliliigas õnnestus tal platsile saada kahes kohtumises ning keskmiseks jäi 4,5 punkti, 1 lauapall ja 1 resultatiivne sööt mängu kohta.

Arturs Žagars peaks meeskonnaga liituma pärast koondisemängude akent ning laenuleping on sõlmitud selle hooaja lõpuni. Arturs Žagars on kuulunud Joventudi meeskonda juba alates 2017. aastast ning hooajal 2018-2019 oli ta laenatud Hispaania LEB Goldi (esiliiga) meeskonda Prat Juventud. Sellel hooajal on ta aga kuulunud Badalona Joventudi põhikoosseisu ning teinud Hispaania meistriliigas kaasa üheteistkümnes kohtumises. Saades mänguaega keskmiselt 5 minutit mängu kohta on Žagarsi näitajateks jäänud 2 punkti, 0,5 lauapalli ja 0,8 söötu mängust. Lähivisete tabavus on olnud 36,8%, kaugvisetel 30% ning vabavisetel 83,3%. Lisaks on tal õnnestunud kaasa lüüa ka seitsmes Eurocupi kohtumises, kus 4,6 minutiga on ta kogunud ühe punkti ja 0,6 korvisöötu mängu kohta.

Badalona meeskond on hetkel Hispaania liigas 12 võidu ja 9 kaotusega seitsmendal kohal ning Eurocupil on jõutud 16 parema hulka, kus jagatakse neljases alagrupis AS Monaco meeskonnaga 3 võidu ja 1 kaotusega esimest kohta.

Žagars on kuulunud ka Läti U18 meeskonda, kellega võideti 2018. aastal kodus toimunud EM turniiril hõbemedalid. Sellel turniiril oli Žagars oma meeskonna kindlaks liidriks visates 18,9 punkti ja andes 6,3 resultatiivset söötu mängu kohta, sealjuures poolfinaalis viskas ta lausa 35 silma ning finaalis jäi tema saagiks 26 punkti ja 11 korvisöötu. Žagars on platsile pääsenud ka Läti täiskasvanute koondises, oma debüütmängus 2020. aasta veebruaris Bulgaaria vastu kogus ta 13 punkti, 5 lauapalli ja 3 korvisöötu.

Läti koondise ja ühtlasi BC Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers on valinud Žagarsi ka selles koondisteaknas nende 14 mängija hulka, kes valmistuvad mängima Riias Bulgaaria ja Kreeka koondistega. Žagarsi tugevustena on nimetatud head mängutunnetust ja platsinägemist, kõrget korvpalli IQ-d, silmapaistvat pick and roll olukordade lahendamisoskust ning võimet visata kaugelt. Nõrgema küljena on välja toodud täiskasvanute klassis läbi löömiseks arendamist vajavat atleetlikkust.