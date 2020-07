Selgusid Leedu ja Läti korvpallikoondiste lõplikud koosseisud mängudeks Eestiga

Läti koondis panustab seekordsel turniiril oma teisele ešelonile. Kogemust ja noorust on koosseisus enam-vähem pooleks, kui tuumiku moodustavad kogenud tsenter Kaspars Berzinš (sünniaasta 1985), terav ja hea viskekäega tagamees Artis Ate (1989), tagamehed Edmunds Elksnis (1990), Arturs Ausejs (1990) ja Andris Misters (1992) ning ääremängijad Kristaps Dargais (1990) ja Artjoms Butjankovs.

Lätlastel on kaasas ka noori mehi, kui sünniaastaga 2000 jookseb väljakule tsenter Edvards Mežulis ja veel noorem on juba Hispaanias palliv äär Marcis Šteinbergs (2001). Eesti publikule hästi tuttav mängija on tagamees Edgars Lasenbergs (2005), kes on esindanud Valga-Valka korvpallimeeskonda.

Mängude ajakava:

Reede, 24.07 kell 19:30 - Eesti vs Leedu

Laupäev, 25.07 kell 19:30 - Leedu vs Läti

Pühapäev, 26.07 kell 19:30 - Eesti vs Läti