Selgusid korvpallikoondise võimalikud vastased EM-valiksarjas. Edestada tuleb vaid ühte riiki

EM-valiksarjas loositakse 32 meeskonda (nende seas ka korraldajad Saksamaa, Tšehhi, Gruusia ja Itaalia) kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi, kus kõik meeskonnad kohtuvad omavahel kodus-võõrsil põhimõttel kaks korda läbi. Finaalturniirile 24 sekka kvalifitseeruvad alagrupis kolm paremat, sealjuures on korraldajariikidele edasipääs juba garanteeritud ehk nende alagruppidest saavad edasi nemad pluss kaks paremat.

Valikturniir peetakse hooaja jooksul kolmes "aknas": esimesed mängud toimuvad vahemikus 17.-25. veebruar 2020, teised kohtumised 23. november - 1. detsember 2020 ning otsustavad matšid peetakse 15.-23. veebruaril 2021.

Loosiprotseduur toimub juba tuleval esmaspäeval Müncheni lennujaamas ning selle eel on võistkonnad jagatud FIBA maailma edetabeli alusel kaheksasse tugevusgruppi. Eesti leiab koos Bulgaaria, Rootsi ja Austriaga alles seitsmendast loosipotist.

Kaheksanda tugevusgrupi täpne koosseis selgub sealjuures augusti lõpus, kui "mudaliiga" tiimide vahel peetakse eelvalikturniir.

Sealjuures on juba ära jagatud ka see, milliste loosipottide meeskonnad omavahel vastamisi minna saavad ehk Eesti näitel tulevad kolm vastast 12 riigi seast. Esimese tugevusgrupi meeskonnad loositakse vastamisi neljanda, viienda ja kaheksanda grupi tiimidega, teise grupi tiimid kolmanda, kuuenda ja seitsmenda grupi tiimidega. See tähendab, et seitsmendasse gruppi kuuluv Eesti saab üheks vastaseks kas Sloveenia, Kreeka, Horvaatia või Venemaa; teiseks vastaseks kas Itaalia, Läti, Türgi või Ukraina ning kolmandaks vastaseks kas Ungari, Bosnia ja Hertsegoviina, Hollandi või Põhja-Makedoonia.