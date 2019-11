Selgusid korvpallikoondise abitreenerid, soomlast asuvad abistama kaks eestlast

U14 koondistele EM-finaalturniire ei korraldata ning see vanuseklass piirdub Balti matšiga. Tänavu suvel Paides peetud Balti matšil kaotas meie U14 esindus avamängus küll 65:90 Lätile, kuid alistas 72:70 Leedu eakaaslased.

"Positiivne oli see, et juhatus otsustas need treenerid koondiste etteotsa määrata ühehäälselt. Kuna koondises ootab ees 3-aastane töö, siis see kindlasti tõstab nende treenerite motivatsiooni. Noortekoondiste treeneritel on hea võimalus oma nägemust kujundada ning teha seejuures koostööd rahvuskoondise peatreeneri ja Audentese treeneritega," kommenteeris Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets.