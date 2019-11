Selgusid esimesed G4S/Alexela korvpallitreeneri stipendiumi saajad

Stipendiumi teenisid Tallinna Ülikoolis tudeerivad Brendon Paidra ja Vadim Gurjanov ning Kaupo Altsaar ja Raiko Ramul Tartu Ülikoolist.

„Tegemist on esimese omataolise toetusega, mis on suunatud kõrgharidust omandavatele treeneritele. Eesmärk on vastavalt Korvpall 2030 strateegiale väärtustada kõrgharidust treenerikutse juures,“ sõnas Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

Korvpalliliidu juhatuse liige ja Korvpall 2030 arengukava treenerite tasustamise töörühma juht Priit Sarapuu: „Arengukava strateegia tegemise raames on saanud selgeks, et peame rohkem väärtustama treenerite tööd ja veelgi enam hariduse omandamist. Seetõttu otsustasin aluse panna vastava stipendiumi ellukutsumisele.“

Strateegia vahekokkuvõtete tegemisel viibinud EKL-i juhatuse ja sama töörühma liige Aivo Adamson leiab, et haridus on treeneritöö juures prioriteet. „Pikaajalise korvpalliliidu koostööpartnerina on Alexelale oluline, et arengukava elluviimine jätkuks ning treenerite väärtustamisel on selles strateegias kandev roll. Korvpall vajab kõrgelt haritud professionaalseid treenereid“.

Stipendiaatide näol on tegemist läbi ja lõhki korvpallile pühendunud inimestega.