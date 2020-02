Selgus Eesti 3x3 korvpallinaiskonna koosseis Tokyo olümpia kvalifikatsiooniks

Alagrupi kaks paremat võistkonda pääsevad veerandfinaali, turniiri kolm paremat saavad pääsme Tokyo olümpiamängudele.

Eesti 3x3 koondise peatreener Siim Raudla tänab kõiki nais- ja noormängijaid, kes kogu 2019. aasta vältel leidsid aega osaleda Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatud turniiridel. Suuresti tänu neile saavad naised sel turniiril osaleda. "Koondis sai kokku pandud eelmise aasta Euroopa mängudelt Eestile hõbemedalid toonud võistkonna põhjal. Vaid samal ajal Poola liigas kohamängudel osaleva Kadri-Ann Lassi asemel osaleb 2013. aastal FIBA U18 3x3 maailmameistrivõistlustelt USA järel samuti hõbemedali saanud Jane Svilberg," kommenteeris Raudla.

"Eesti on FIBA 3x3 turniiridel osalenud edukalt, kuid ametlikelt tiitlivõistlustelt oleme medaleid saanud vaid 2019. aasta Euroopa mängudelt ning U18 tüdrukute koondisega 2013. aastal Indoneesias toimunud maailmameistrivõistlustelt," sõnas korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel, kes usub, et olümpiale jõudmine on igati reaalne.

Kui Eesti naised said Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioonile eelmise aasta 3x3 reitingutulemuste põhjal, siis Rahvusvaheline Korvpalliliit (FIBA) võttis selle aasta jaanuaris vastu otsuse, mille alusel Euroopa meistrivõistluste finaalpääsmeid jagati riikide meeste ja naiste koondreitingute alusel. "Tänu eelkõige naiste kõvale tulemusele 2019. aastal sai otsepääsme 2020. aasta FIBA 3x3 EM-finaalturniirile ka meeste koondis,“ rõhutas Kimmel nais- ja noormängijate panust Eesti 3x3 korvpallile.

Naiste 3x3 koondis lendab Indiasse 15. märtsil, turniir algab 18. märtsil.