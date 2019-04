Sander Raiestel on Baskonia duubliga lõpp: järgmisel hooajal ootab kas esindusmeeskond või mõni muu väljakutse

Värskelt andis Raieste enda nime üles ka NBA drafti, kuid tal on võimalus see veel sealt maha võtta ning järgmisel aastal uuesti proovida, kui talle tundub, et võimalused valituks osutuda ei ole reaalsed.

Isegi, kui Raieste NBA draftis ei osale või teda ära ei valita, siis Baskonia duubelmeeskonnas ta ei jätka. „See on 100% kindel,“ kinnitas eestlase agent Gerard Raventos Õhtulehele. „Ta liitub põhimeeskonnaga või läheb kuhugi mujale. Duubelmeeskonna teekond on lõppenud.“

Baskonia pidavat Raieste osas otsuse tegema mais. "Kui mitte Hispaanias, siis loodame leida väljundi mujal, näiteks VTB Ühisliigast," lisas Raventos.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.