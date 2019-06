Sander Raieste NBA plaanid, kuid tuleval hooajal võib avaneda võimalus Euroliiga klubis!

Raieste agendi Gerard Raventose sõnul on praeguse seisuga selge, et eestlase karjäär jätkub Hispaanias ning suure tõenäosusega saab ta võimaluse Euroliiga klubi Vitoria Baskonia esindusmeeskonnas, kirjutab Õhtuleht.

„Baskonia pole veel otsustanud, kas Sander hakkab põhimeeskonnas mängima. Kuigi üsna suure tõenäosusega see juhtub! Teine võimalus on, et ta saadetakse mõnda meistri- või esiliiga meeskonda laenule,“ viitas Raventos, kelle sõnul peaks otsus langemas käimasoleva kuu jooksul.

Loe artikli täisteksti Õhtulehest.