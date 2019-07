Sander Raieste naaseb Eestisse ja liitub BC Kalev/Cramoga

16-aastasena 2016. aastal KK Viimsist Hispaania tippklubi Baskonia ridadesse siirdunud 203 cm pikkune Raieste pole tugeva Baskonia esindusmeeskonda suurt läbimurret seni teha suutnud ning läbirääkimiste tulemusena õnnestus Kalev/Cramol Raieste uueks hooajaks laenule võtta.

Juba eelmisel suvel Eesti koondises debüteerinud Raieste mängis seni meeste tasemel klubikorvpalli Hispaania tugevuselt kolmandas liigas.

Baskonia on otsustanud uue hooaja eel mitmed oma noored talendid mängupraktika nimel väiksematesse klubidesse laenule saata. Leedulane Tadas Sedekerskis saadeti näiteks uueks hooajaks Klaipeda Neptunase ridadesse, rahvuskaaslasest tsenter Jonas Paukste jätkab Hispaania tugevuselt kolmandal tasemel CB Clavijo meeskonnas. Lisaks neile on Baskonia laenule saatnud veel mitmeid noormängijaid.

Hispaania meedia on viimastel päevadel kirjutanud, et Baskonia mõtles Raiestet kasutada esindusmeeskonnas nn 13.-14. mängijana, kuid see ei oleks eestlasele ilmselgelt tähendanud eriti palju kõrgel tasemel mänguaega.

Raieste andis oma nime esialgu üles ka tänavusse NBA drafti, kuid otsustas selle drafti eel siiski maha võtta. Võib arvata, et järgmisel suvel proovib ta seda uuesti.