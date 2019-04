Sander Raieste andis end NBA drafti üles

20-aastase Raieste agent kinnitas uudist ESPN-ile. Raieste on tänavu mänginud Hispaani tippklubi Baskonia duubelmeeskonnas. Raieste tegi tänavu kaasa ka Eesti korvpallikoondise eest ja viskas mäletatavasti võidukolmese Serbia vastu MM-valikturniiril.

NBA draftis osutuvad valituks 60 noormängijat. Tänavuse aasta draft toimub 21. juunil.

6'8, 1999-born Estonian forward Sander Raieste has entered the 2019 NBA draft, his agency @YouFirstSports told ESPN. Raieste plays for Baskonia's second team in Spain. Had some good performances playing for the Estonian senior national team in the FIBA World Cup qualifiers.