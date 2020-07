Salumets meenutab aastat Žalgirises: mängijad jõid nii palju, et lõpetasid haiglas

Salumets meenutas, milline oli Leedu hiiu hetkeseis hooajal 1993/1994, kui ta sinna saabus. “Esiteks, kui ma saabusin Kaunasesse, pidin tuvustama distsipliini. Gintaras Einiks ja Arunas Visockas jõid nii palju, et lõpetasid haiglas. Väga raske oli saada Visockat tagasi tiimi, sest ta ise kartis tulla trenni. Alkoholi pärast oli ta vaimselt nõrk, kuid hiljem töötas ta end taas üles. Kui nad mängisid, siis ausalt, eriti playoffides,” meenutas Salumets.

Einiksiga pidi eestlane aga pidama maha tõsise jutuajamise. “Kui ma saabusin, oli mul lühike jutuajamine Einikisiga. Ta oli äsja löönud kedagi näkku ning asjasse oli sekkunud politsei. Meil oli kokkulepe, et kui selline asi juhtub veel, siis murran ta kaela ära. Ta kartis selliseid ähvardusi. Nad teadsid, et ma olen raskekaalus Eesti meister karates. Pärast seda polnud temaga enam ühtegi probleemi,” avaldas legendaarne Salumets.

Lisaks rääkis eestlane, mida ta arvab oma endise koduklubi hetkeolukorrast. “Ma mõtlen, et mis nüüd saama hakkab. Olen alati öelnud, et on tõus, kõrgpunkt ja langus. Jasikevicius pürgis juba kõrgustesse, ta hoidis meeskonnas imelist vaimu. Nad vajavad praegu häid Leedu mängijaid. Jasikevicius tegi kokkuvõttes head tööd, ta meeldis mulle,” sõnas Salumets.