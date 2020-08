Saksa kõrgliigas profikarjääri alustav Kotsar: näen head võimalust mängida meeskonnas suurt rolli

"Tegu on näljase mängijaga," ütles Hamburgi peatreener Pedro Calles varem USA ülikooliliigas mänginud Kotsari kohta, kes alustab Saksamaal oma profikarjääri.

"Towers otsis tugevat kaitsemängijat. Seega ma näen siin head võimalust mängida suurt rolli," sõnas 23-aastane mängumees, kes näeb end nii tsentri kui ka ääremängijana.

"Eelistan number "viis" positsiooni, kuid võin vastu astuda ka kiirematele ja jõulisematele vastastele number "nelja" peal."

Kuigi Kotsar on aastatega kõvasti massi juurde saanud, ei ole see tema sõnul mõjunud tema kiirusele. "Kui ma kolledžisse läksin, kaalusin umbes 90 kilo. Võtsin juurde 30 kilogrammi, aga kaotasin rasva, mistõttu olen endiselt väle ja võin pick and roll olukordades ka tagamängijate vastu mängida," lisas ta.

Hamburg Towers asutati 2013. aastal ning kuni 2019. aastani mängiti Saksamaa tugevuselt teises liigas. Bundesliga debüüthooajal jäädi 3 võidu ja 17 kaotusega tabelis viimaseks ehk 17-ndaks, kuid kuna hooaeg jäi koroonaviiruse tõttu pooleli, siis tagasi esiliigasse keegi ei langenud.