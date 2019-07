Saimon Sutt siirdub esimese eestlasena Austria kõrgliigasse, Pärnu olukord läks veelgi raskemaks

"Olen väga õnnelik, et üleminek teoks sai. Oberwart on rahvusvaheliselt tuntud klubi - kolm aastat tagasi võitsid nad Tartut ja said külge hea maine. Ootan väga Oberwarti jõudmist ja tahan näidata, mida oskan," rääkis Sutt klubi koduleheküljele.

Võistkonna peatreener Horst Leitner iseloomustas mõned korrad ka Eesti koondist esindanud Sutti nii: "Saimonit saab tänu 200 cm pikkusele kasutada nii viskava tagamängija kui ka väikese ääre positsioonil. Oleme teda juba mõnda aega jälginud. Viimaste nädalate jooksul toimunud läbirääkimiste jooksul märkasime, et ta tahab tõesti siia tulla. Ootame ambitsioonikat mängijat, kes suudab meid palju aidata."

Oberwart sai mullu Austria liiga põhiturniiril teise koha, aga finaali ei suudetud pääseda. Varem pole ükski Eesti korvpallur Austria kõrgliigas mänginud.

24-aastane Sutt viskas mullu Eesti-Läti liigas keskmiselt 11,5 punkti.

Pärnu eestlastest tuumik jäi Suti üleminekuga veel ühe olulise lüli võrra nõrgemaks. Mihkel Kirves hakkab sügisest mängima Slovakkias Levices.