Rytase fännklubi nõuab Kairyse vallandamist: meie kannatus on katkenud, aeg on võtta vastutus

Rytas kaotas eile Meistrite liigas Riia VEFile suurelt 60:84 ning jätkab eurosarja ühe võidu ja kolme kaotusega.

Fännide värskes pöördumises seisab, et Rytase treenerid ja korvpallurid peaksid tänama õnne, et saavad mängida ilma pealtvaatajateta, sest muidu vilistataks nad välja.

"Kõik mõistavad, et see, mis siin hetkel toimub, ei ole ega saa olla meie meeskonna tasemeks. Ilmselt peavad vastutuse võtma nii peatreener kui tegevdirektor ning me loodame, et nii ka läheb," seisab fännklubi pressiteates.

"Selleks hooajaks komplekteeritud meeskond on näotu, lihtsalt nagu lapitekk ... Kogu selle hooaja jooksul pole me pärast alandavaid kaotusi kuulnud ühtegi vabandust fännide ees. Meie kannatlikkusel on piirid ja see on nüüd läbi," lisatakse avalduses.

Kalev/Cramo ekstreeneri juhendatav Rytas on Leedu meistriliigas alles kolmandal kohal ning on 12-st mängust kaotanud juba viis.