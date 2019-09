Rocki'l on hooandjas käimas viimased minutid

Rocki kogukonnaklubi ellukutsujad on öelnud, et just niisugust ambitsioonikust on Tartu korvpallile taas vaja. Olla mitte ainult pealtvaataja saalis, vaid klubiga liitudes – olgu selleks tartlane või elades mujal Eestis – tunda ennast osana klubi mõttest ja tööst.

Hooandjas antud toetuse eest plaanivad klubi asutajad luua kogukonnaklubi platvormi, kus antakse infot klubi arengust, korraldatakse arvamusküsitlusi ja küsitakse ideid, sealsamas saab jälgida ka klubi eelarve arenguid ja sponsorite toetusi. Tulevikus on sinnasamma kavas luua mugav piletimüügisüsteem ja turundusplatvorm, kus klubi liikmed saavad omavahel infot vahetada ka muudes asjades. Nii sammsammult tekibki kogukond ümber Rocki.

Samal ajal ongi paljud inimesed juba liitunud Rocki korvpalliklubiga, praegu on neid juba üle viieasaja. Seegi näitab, et idee kogukonnaklubist on langenud viljakale pinnasele, paljud korvpallisõbrad tunnevad – ja on näidanud oma osalusega –, et nad tahavad palju rohkem kaasa rääkida Tartu korvpalli taastõusus. Hooandja projekt "Anna hoogu esimesele kogukonna korvpallitiimile ROCK" kestab veel hetkeseisuga 15 tundi.