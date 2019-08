Roberts Štelmahers: mulle pole vaja mängijaid, kes lihtsalt pingil istuvad

Tänavu suvel Kalev/Cramo peatreeneriks saanud Roberts Štelmahesi sõnul kujunes tema uue meeskonna koosseis selliseks, nagu ta soovis. „Välismaalaste kohta saab selgema pildi alles mängudes," sõnas lätlasest juhendaja. „Muidu võib aga ütelda, et komplekteerimine läks nii nagu soovisin."

Štelmahes osales reede lõunal Kalev/Cramo ja Kaunase Žalgirise mängu tutvustaval pressikonverentsil. Mängijatest oli Kalevi poolelt kohal Baskoniast laenule saadud nooruke Sander Raieste.

„Sanderil on kõik olemas, kuid pidevalt töötada ja ennast arendada on vaja nagunii," rääkis treener Eesti korvpalli ühest tulevikulootusest. „Näen, et ta tahab endaga tegeleda. Tema korvpalluri omaduste tundmaõppimiseks läheb veel aga aega. Oleme koos meeskonnaga teinud seni vaid ühe kontaktse trenni. Selge on aga see, et individuaalselt on ta väga tugev ja võib platsil teha igasuguseid asju."

Vaatamata positiivsele muljele, ei kavatse Štelmahes Raiestele mänguminuteid niisama kinkida. „Ma ei saa midagi lubada, kuid soovin, et ta aitaks meid. Mulle pole vaja mängijaid, kes lihtsalt istuvad," nentis ta. „Samas on meil ka teisi mängijaid, kes tahavad ja soovivad silma paista ja platsile pääseda."